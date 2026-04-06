Minacciano il gestore di un distributore di carburanti con un coltello e fuggono con l' incasso | arrestati

Due uomini di Paternò, di 37 e 46 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia locale con l’accusa di aver minacciato con un coltello il gestore di un distributore di carburanti, portandosi via l’incasso e dandosi alla fuga. Gli investigatori hanno individuato e fermato i sospetti poco dopo l’episodio, recuperando parte del denaro rubato.

Due uomini di Paternò, di 37 e 46 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò con l'accusa di rapina a mano armata. L'episodio si è verificato presso un distributore di carburanti situato in piazza Purgatorio, nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due soggetti si sono avvicinati al gestore dell'impianto a volto scoperto e, sotto la minaccia di un coltello, si sono impossessati dell'incasso giornaliero, pari a circa 280 euro, per poi allontanarsi a piedi. La centrale operativa ha allertato i militari immediatamente dopo la segnalazione, consentendo un intervento rapido sul posto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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