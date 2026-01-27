Lo minacciano con un coltello per rubare la sigaretta elettronica | tre minori arrestati

Tre minorenni sono stati arrestati dalla polizia di Stato con l’accusa di rapina in concorso, dopo aver minacciato un passante con un coltello per sottrargli una sigaretta elettronica. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i giovani prima che potessero dileguarsi.

