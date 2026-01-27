Lo minacciano con un coltello per rubare la sigaretta elettronica | tre minori arrestati

Da genovatoday.it 27 gen 2026

Tre minorenni sono stati arrestati dalla polizia di Stato con l’accusa di rapina in concorso, dopo aver minacciato un passante con un coltello per sottrargli una sigaretta elettronica. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i giovani prima che potessero dileguarsi.

Hanno rubato la sigaretta elettronica a un passante minacciandolo con un coltello: per questo tre minorenni sono stati arrestati dalla polizia di Stato per rapina in concorso.È successo la scorsa notte in calata Marinetta, al Porto Antico: qui alcuni agenti di passaggio sono stati fermati da un.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

