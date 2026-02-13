Referendum giustizia bufera sulle dichiarazioni di Gratteri | Parole sconcertanti Lo denuncio

Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, ha scatenato una bufera con le sue dichiarazioni di ieri pomeriggio, quando ha definito “sconcertanti” le parole di chi sostiene il sì alla riforma della giustizia nel referendum. Durante un intervento pubblico, Gratteri ha accusato apertamente chi vota a favore della modifica delle leggi, suscitando immediate reazioni e critiche da parte di esponenti politici e giuristi. La sua dichiarazione si distingue perché arriva da uno dei rappresentanti più influenti della lotta alla criminalità organizzata, e ha fatto discutere molto anche sui social, dove alcuni lo hanno accusato di esagerare.

Parole infuocate quelle pronunciate dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che ieri pomeriggio, nel corso di un intervento pubblico, ha attaccato frontalmente chi vota "sì" alla riforma della giustizia oggetto del referendum. Un intervento destinato a pesare sulla campagna elettorale e a riaccendere lo scontro tra politica e magistratura. "A favore voteranno indagati, imputati e massoneria deviata", ha dichiarato Gratteri nel corso di un'intervista rilasciata a un'emittente televisiva calabrese. Referendum giustizia, bufera sulle dichiarazioni di Gratteri: "Parole sconcertanti. Lo denuncio" Immediata la reazione delle istituzioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Referendum giustizia, bufera sulle dichiarazioni di Gratteri: “Parole sconcertanti. Lo denuncio” Approfondimenti su referendum giustizia Referendum: bufera su Gratteri. Che dice: “Votano sì imputati e indagati”. Nordio: “Serve test attitudinale”. Salvini: “Lo denuncio” La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli. “Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene”: bufera per le parole di Gratteri Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha scatenato una polemica con le sue ultime parole sul referendum giustizia. Referendum giustizia, Di Pietro: Voto Si e invito Gratteri a confronto Ultime notizie su referendum giustizia Argomenti discussi: Referendum giustizia, Gratteri replica alle polemiche: Chi mi accusa è in malafede, ho superato la paura tanti anni fa; Al referendum imputati e massoni schierati per il sì.Bufera su Gratteri; Referendum Giustizia, Mattarella firma Dpr su nuovo quesito: la data resta il 22-23 marzo; Tempesta sul referendum, Gratteri: Voteranno per il sì indagati, imputati, massoneria deviata. Al referendum imputati e massoni schierati per il sì.Bufera su GratteriNordio attacca: parole sconcertanti. Il Csm apre una pratica. La replica: non mi zittisco. Bachelet: commento offensivo ... repubblica.it Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene: bufera per le parole di GratteriPolemica per le recenti dichiarazioni del procuratore di Napoli sul referendum giustizia: Voteranno per il No le persone perbene ... fanpage.it REFERENDUM GIUSTIZIA 22 – 23 MARZO 2026. L’ASSESSORE COMUNALE WALTER DE BORTOLI. - facebook.com facebook Referendum giustizia, Gratteri replica alle polemiche: "Chi mi accusa è in malafede, loro sì che vogliono alzare lo scontro. Ma io ho superato il senso di paura trentacinque anni fa". #piazzapulita x.com