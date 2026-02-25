Bimbo col cuore bruciato minacce e insulti ai medici del Monaldi | Dobbiamo andare a prenderli uno per uno

Dopo la morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di cuore “bruciato”, la tensione attorno alla struttura sanitaria è salita drasticamente. Da giorni medici e personale sanitario sono bersaglio di minacce di morte e insulti, mentre numerosi pazienti hanno deciso di annullare interventi programmati per timore o sfiducia. Dalle indagini è inoltre emerso che, inizialmente, la notizia dell’operazione non riuscita sarebbe stata nascosta ai genitori per diversi giorni. Ospedale Monaldi nella bufera dopo la morte del piccolo Domenico Come riferito nella trasmissione Mattino Cinque, nell’ospedale Monaldi di Napoli il clima è diventato dunque molto pesante e si temono rappresaglie contro il personale sanitario. Sui profili social della struttura sono comparse infatti diverse minacce nei confronti del medici, tanto che è stata disposta la disattivazione dei commenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

