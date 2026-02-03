Silvia Salis premiata con il Rainbow Awards 2026 per i diritti Lgbtqia+ | è il personaggio politico dell’anno

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto il premio Rainbow Awards 2026 come personaggio politico dell’anno. La cerimonia si è tenuta a Roma, dove è stata premiata per il suo impegno sui diritti Lgbtqia+. Salis ha commentato l’onore con entusiasmo, ribadendo la sua volontà di continuare a sostenere le pari opportunità.

La sindaca di Genova Silvia Salis è stata insignita del "Rainbow Awards 2026 - Premio internazionale Roma per i diritti Lgbtqia+" come personaggio politico dell'anno. La cerimonia si è tenuta al teatro Brancaccio di Roma e il premio è stato ritirato dall'assessora comunale alle Pari opportunità. Silvia Salis mi dispiace ma non rappresenta lo stile Genovese di educazione e rispetto che da sempre ha contraddistinto i Sindaci e gli amministratori di tutte le parti politiche della nostra città. Da Pericu, fino a Bucci lo stile era un altro, oltre ovviamente alla visi

