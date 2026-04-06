A Milano si avvia alla realizzazione di un nuovo centro polifunzionale chiamato Rainbow Center, che sorgerà negli spazi dell’ex azienda siderurgica. Le linee guida per l’avviso pubblico sono state approvate, aprendo così la strada alla fase di bandi e selezioni. L’obiettivo è creare un punto di riferimento dedicato a diverse attività e iniziative, con un investimento previsto che sarà comunicato nelle prossime settimane.

Milano, 6 aprile 2026 – È ufficiale: Milano avrà il suo Rainbow Center, un centro polifunzionale dedicato a servizi e attività di accoglienza, ascolto, orientamento e sostegno e alla consulenza sulle tematiche LGBTQIA+, alla diffusione di una cultura della prevenzione e contro ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale. Il Comune ha infatti approvato, con una delibera di Giunta, le linee di indirizzo per l’individuazione, tramite avviso pubblico, di uno o più soggetti disponibili a realizzare il progetto. Nell’ex Ansaldo Il Rainbow center troverà spazio all’interno del complesso dell’ex Ansaldo, nell’ambito della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano avrà il suo Rainbow Center negli spazi dell’ex Ansaldo: approvate le linee guida per l’avviso pubblico

Variante al Puc, approvate le linee guidaLa Giunta Comunale ha approvato la delibera con cui vengono definite le linee guida e gli indirizzi strategici per l’avvio della procedura di...

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All'ex Ansaldo di Milano un Rainbow center e un deposito-museoUn Rainbow center, un nuovo deposito-museo e nuovi spazi di Base: il complesso di 44 mila metri quadrati dell'ex Ansaldo fra via Savona e via Tortona che, oltre a spazi di Base, già ospita i ... ansa.it