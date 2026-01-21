La Regione scommette sulla partecipazione | approvate le linee guida per il 2026
La Regione Emilia-Romagna ha approvato le linee guida per il 2026, consolidando il suo impegno nel promuovere la partecipazione attraverso bandi destinati a enti pubblici e privati. Nel 2025 sono stati finanziati 43 progetti per un totale di circa 809.000 euro, dimostrando l'importanza di sostenere iniziative che coinvolgano la comunità e rafforzino il ruolo dei soggetti locali nel territorio.
Forte dei 43 progetti finanziati nel 2025 per un importo complessivo pari a 808.850 euro, la Regione Emilia-Romagna conferma l'impegno a sostegno della partecipazione attraverso bandi rivolti a enti pubblici e privati. Nel 2026, infatti, sono previsti due tipo di bandi: il primo aperto sia a.
