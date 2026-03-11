Variante al Puc approvate le linee guida

La Giunta Comunale ha approvato una delibera che stabilisce le linee guida e gli indirizzi strategici per avviare la procedura di variante al Piano Urbanistico Comunale. Questo documento definisce le modalità e i criteri da seguire nel processo di modifica dello strumento di pianificazione territoriale. La decisione riguarda le fasi iniziali di aggiornamento del PUC.

La Giunta Comunale ha approvato la delibera con cui vengono definite le linee guida e gli indirizzi strategici per l'avvio della procedura di variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC), lo strumento fondamentale di pianificazione e governo del territorio. L'atto rappresenta un ulteriore passo.