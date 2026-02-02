Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in consiglio regionale del Veneto, propone di risolvere la carenza di personale sanitario offrendo case agli infermieri. «Se non possiamo aumentare lo stipendio per attrarli, diamogli un posto dove vivere», dice, lasciando intendere che un alloggio potrebbe fare la differenza. La proposta si inserisce nel dibattito sulla crisi di personale negli ospedali, con Barbisan che suggerisce di premiare chi ha un progetto di vita stabile qui, piuttosto che puntare solo sui salari. La questione resta aperta, mentre

VENEZIA - Da "prima i veneti" a "prima gli infermieri"? Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in consiglio regionale del Veneto, non si scompone: due legislature fa si era fatto portavoce della legge che, per assegnare le case popolari, premiava il criterio della residenzialità. Appunto, prima i veneti. Un criterio cassato dalla Corte costituzionale e che ora, secondo quanto annunciato dal governatore Alberto Stefani, sarà cambiato: alloggi popolari, secondo la formula del "social housing", alle categorie di lavoratori della sanità e dunque, medici, infermieri, Oss, professionisti che hanno un Isee troppo alto per entrare nelle graduatorie delle case pubbliche, ma che non possono neanche permettersi gli affitti ai prezzi di mercato e che quindi, anche per questo, rinunciano a venire a lavorare in Veneto.

© Ilgazzettino.it - Case agli infermieri, Barbisan: «Se non possiamo aumentargli lo stipendio per attirarli qui, diamogli un posto dove vivere. Un premio a chi ha un progetto di vita qui»

