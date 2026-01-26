Helena e Javier non si seguono su Instagram! Chi ha blocca chi cosa sta uscendo fuori

Helena Prestes e Javier Martinez, noti concorrenti del Grande Fratello, non si seguono più su Instagram. Questa scelta ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i fan, che si chiedono cosa possa essere successo tra i due. La situazione, che coinvolge la loro presenza sui social, sembra indicare una possibile crisi o semplicemente una decisione personale, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Cosa sta succedendo tra Helena Prestes e Javier Martinez? La coppia, nata al Grande Fratello, sta facendo parecchio preoccupare i fan. In queste ultime ore, gli utenti più attenti hanno notato che non si seguono più su Instagram. Non solo, stanno spuntando fuori altri dettagli, che andrebbero a rivelare che in realtà uno dei due ha bloccato sul social network l’altro. Una situazione alquanto inaspettata e improvvisa per i fan, che stanno facendo delle ipotesi, che in effetti potrebbero spiegare il tutto senza pensare per forza a crisi o rotture. Vediamo insieme cosa sta succedendo tra gli Helevier. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Helena Prestes e Javier Martinez si affrontano in una sfida televisiva dedicata alla cucina.

