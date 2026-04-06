Milano 39enne aggredito e accoltellato da nordafricani

A Milano, un uomo di 39 anni è stato aggredito e ferito con un coltello da alcuni uomini di origini nordafricane. Inizialmente si era temuto per le sue condizioni di salute, tanto che la centrale operativa del 118 era intervenuta sul posto. La vicenda si è verificata in una zona della città, senza altri dettagli sulle circostanze dell'aggressione o sulla dinamica dell'incidente.

Prima la lite, poi l’aggressione e l’accoltellamento. Infine la corsa in ospedale Un uomo di 39 anni è stato ferito con un’arma da taglio in piazza 4 Novembre a Melegnano (hinterland sud di Milano), nella notte tra sabato e domenica 5 aprile, giorno di Pasqua. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Tutto è successo poco prima delle 2, secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I contorni della vicenda sono ancora da chiarire, ma il 39enne sarebbe stato colpito al termine di una lite, nata per futili motivi, con alcuni giovani descritti con tratti somatici nordafricani. L’uomo è stato raggiunto da una coltellata al braccio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, 39enne aggredito e accoltellato da nordafricani Milano banlieue, 18enne accoltellato e rapinato da tre nordafricani a Cinisello Balsamo, i fendenti alla schiena e all'addomeImmediato l’intervento dei soccorsi, con un’ambulanza del 118 inviata in codice rosso da Areu. Rapina a Cinisello, 18enne accoltellato da nordafricaniUn diciottenne egiziano è stato trovato ieri in serata in gravi condizioni in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo, (Milano), colpito da... Argomenti più discussi: Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedale; San Basilio, lite sul bus: 39enne colpito da cinque coltellate. L'intervento dei carabinieri; Tentata rapina in piazza San Rocco, denunciato somalo; Spaccio in zona Cenisio, arrestato 39enne: sequestrati droga e 13mila euro. Dopo aver vinto per la prima volta la Milano Sanremo, Tadej si prende anche la seconda classica monumento dell'anno facebook Sono i due nuovi inquilini di “Casa Valter”, a Milano: il progetto di housing è della Comunità di Sant’Egidio. Leggi l'articolo: buff.ly/6dPINgs x.com