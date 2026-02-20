Il servizio Civile entra in Procura | 12 giovani per assistere le vittime di Codice Rosso
Il sindaco Mezzetti e il procuratore Masini hanno lanciato "Semi di Giustizia", un’esperienza di “cittadinanza attiva” rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni Il Progetto "Semi di Giustizia" della Procura della Repubblica di Modena, inserito all’interno del Programma Intrecci di Comunità tra Modena Ferrara e Forlì, ha ottenuto il finanziamento del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto n. 1302026). Il progetto è stato presentato ieri mattina in conferenza stampa dal sindaco Massimo Mezzetti e dal procuratore della Repubblica Luca Masini Saranno 12 i giovani (dai 18 ai 28 anni di età) volontari dello SCU– Servizio Civile Universale – che avranno la possibilità di acquisire competenze professionali in ambito giuridico e istituzionale.🔗 Leggi su Modenatoday.it
