Giustizia più vicina | 12 giovani aiutano vittime ‘codice rosso’

Servizio Civile al Fianco delle Vittime: Dodici Giovani in Procura per i Casi di ‘Codice Rosso’. Dodici giovani tra i 18 e i 28 anni sono stati impiegati in un progetto innovativo di assistenza legale e supporto alle vittime di reati gravi presso la Procura di Modena. L’iniziativa, avviata di recente, mira a fornire un sostegno concreto durante i procedimenti giudiziari e a velocizzare i tempi della giustizia, colmando una lacuna nell’assistenza legale e psicologica spesso lamentata. Il progetto, denominato ‘Semi di Giustizia’, rappresenta un nuovo modello di collaborazione tra istituzioni e giovani, offrendo a questi ultimi un’opportunità di crescita professionale e personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

