Giustizia più vicina | 12 giovani aiutano vittime ‘codice rosso’
Dodici giovani tra i 18 e i 28 anni aiutano le vittime di reati gravi nel progetto ‘Servizio Civile al Fianco delle Vittime’. La causa è il loro impegno presso la Procura di Modena, dove forniscono supporto e assistenza legale nei casi di ‘codice rosso’. Questi giovani si occupano di ascoltare le vittime, raccogliere testimonianze e aiutare a orientarsi nel percorso giudiziario. Il progetto mira a rendere più accessibile la giustizia e a facilitare l’intervento tempestivo in situazioni delicate. I loro interventi si concentrano soprattutto sui casi di violenza domestica.
Servizio Civile al Fianco delle Vittime: Dodici Giovani in Procura per i Casi di ‘Codice Rosso’. Dodici giovani tra i 18 e i 28 anni sono stati impiegati in un progetto innovativo di assistenza legale e supporto alle vittime di reati gravi presso la Procura di Modena. L’iniziativa, avviata di recente, mira a fornire un sostegno concreto durante i procedimenti giudiziari e a velocizzare i tempi della giustizia, colmando una lacuna nell’assistenza legale e psicologica spesso lamentata. Il progetto, denominato ‘Semi di Giustizia’, rappresenta un nuovo modello di collaborazione tra istituzioni e giovani, offrendo a questi ultimi un’opportunità di crescita professionale e personale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Una giustizia più vicina ai cittadini. L’arbitrato strumento innovativo: Controversie risolte rapidamenteL’Ordine degli avvocati aderisce alla convenzione tra Camera di Commercio e Camera arbitrale di Milano Viene garantita la certezza della soluzione, a costi inferiori. Il lodo finale equivale a una ... lanazione.it
Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si votaTrattandosi di una legge costituzionale, per evitare il referendum ed essere direttamente approvata in Parlamento, la riforma sulla giustizia avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei ... tg24.sky.it
+++Ufficio di Prossimità a Sant’Antioco, la giustizia “vicina” ai cittadini grazie al lavoro del servizio dedicato alle Politiche Sociali+++ È pienamente operativo, e assolve ai compiti per i quali è stato istituito dalla Regione Sardegna, l’Ufficio di Prossimità di Sa - facebook.com facebook
Stasera c'è #Piazzapulita Toni crescenti nella campagna sul #referendum giustizia; la "MAGA" #Meloni, sempre più vicina al #trumpismo; un approfondimento sugli #Epsteinfiles con intervista esclusiva a @MichaelWolffNYC @PiazzapulitaLA7 alle 21:15 s x.com