Il Milan segue con attenzione le prestazioni di Kerim Alajbegovic, giovane attaccante bosniaco nato nel 2007. Attualmente gioca con il Red Bull Salisburgo e ha esordito con la nazionale bosniaca. Le sue partite con il club austriaco e la nazionale stanno attirando l'interesse dei dirigenti rossoneri. L’interesse per il giocatore si basa sui risultati ottenuti nelle ultime uscite.

Il Milan continua a monitorare con grande attenzione Kerim Alajbegovic, il talentuoso esterno offensivo bosniaco classe 2007 che sta impressionando con la maglia del Red Bull Salisburgo e con la nazionale bosniaca. Il 18enne (nato a Colonia ma di passaporto bosniaco) ha già collezionato numeri importanti in questa stagione: gol e assist decisivi in campionato austriaco e nelle competizioni europee, oltre a un impatto significativo nelle recenti gare della Bosnia (tra cui il rigore segnato contro l’Italia nei playoff per il Mondiale 2026). Il Milan lo segue da tempo, con scout presenti anche in Galles per osservarlo da vicino, e lo considera un profilo ideale per il futuro attacco rossonero: veloce, tecnico, ambidestro e con grande personalità nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: riflettori su Alajbegovic

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Temi più discussi: Italia: chi è Alajbegovic, il nuovo spauracchio azzurro e trascinatore della Bosnia che piace a Napoli, Milan e Juve; Alajbegovic, Milan pronto a sfidare il Napoli e altre due big di A: le ultime – TMW; Milan, pressing su Gila e spunta l’ipotesi Alajbegovic. Juventus, Bremer e quella clausola che non lo rende incedibile. Per la fascia si ripensa a Guerreiro. A centrocampo riflettori anche su Ugarte dello United; Milan su Alajbegovic? Il giornalista non ha dubbi!.

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Milan sul giovanissimo esterno, ma occhio alla concorrenza: possibile affondo in estateIl Milan vuole puntare su un giovanissimo esterno ma occhio alla concorrenza: ci sono anche altre due big di Serie A su di lui. spaziomilan.it

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