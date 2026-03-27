Milan | occhi su Alajbegovic
Il Milan sta monitorando un giovane calciatore emergente, Kerim Alajbegovic, che si trova nel mirino della dirigenza. Nel frattempo, Rafael Leao si trova in Portogallo per ricevere cure a un fastidio all’adduttore, mentre l’attacco rossonero cerca di aumentare la propria efficacia sotto porta. La squadra continua a lavorare per migliorare le prestazioni offensive e valutare nuovi profili.
Mentre Rafael Leao è in Portogallo per curare il fastidio all’adduttore e l’attacco rossonero continua a cercare maggiore concretezza sotto porta, la dirigenza del Milan ha inserito nel proprio taccuino un giovane talento emergente: Kerim Alajbegovic. Classe 2007 (nato il 21 settembre a Colonia, in Germania), il giocatore è di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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