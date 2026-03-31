Durante la partita tra Bosnia e Galles, un osservatore del Milan ha seguito in diretta le prestazioni di un giocatore considerato interessante dal club. La società rossonera ha mostrato interesse per il talento, inserendolo tra gli obiettivi di mercato e monitorandone da vicino le qualità. La presenza dello scout testimonia l’attenzione del club verso il giocatore, che si inserisce nel contesto delle strategie di rafforzamento e della concorrenza europea.

Quando si nota un talento è difficile non gridarlo ai quattro venti. Il Milan, come altre società, è cascato in questo tranello, tanto che uno scout rossonero era presente per visionarlo durante Bosnia-Galles. Questa sera l’Italia guidata da Rino Gattuso avrà la possibilità di vedere in campo il talento bosniaco Kerim Alajbegovic. Il Bayer Leverkusen detiene il suo cartellino, nonostante stia brillando in Austria col Salisburgo, e sarà difficile strapparlo. Alajbegovic, il talento che accende il mercato. L’inizio della finale playoff per i prossimi Mondiali è sempre più vicino al gong. L’Italia dovrà affrontare la Bosnia di Edin Dzeko per accedere alla competizione più importante del calcio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan su Alajbegovic: talento, mercato e concorrenza europea

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato Milan, occhi puntati su Alajbegovic: scout rossoneri a Cardiff per seguire il talento bosniaco

Mercato Inter, gli occhi nerazzurri su un giovane talento della Bundesliga: tutti i dettagli e la concorrenza…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri puntano gli occhi su un giovane talento della Bundesliga: ecco tutti i dettagli.

Altri aggiornamenti su Milan su Alajbegovic talento mercato e...

Temi più discussi: Italia, visto Alajbegovic? La stellina bosniaca entra e cambia la gara. Tre big di A sul nuovo Yildiz; Mercato Milan, occhi su Alajbegovi?: ecco chi è e come gioca il talento serbo; Milan, cosa cambia per Alajbegovic: il Bayer Leverkusen lo riprende dal Salisburgo con la clausola, è ufficiale; Italia: chi è Alajbegovic, il nuovo spauracchio azzurro e trascinatore della Bosnia che piace a Napoli, Milan e Juve.

Milan, conferme su Alajbegovic: emissario rossonero a Cardiff per Galles-BosniaIl talento bosniaco Alajbegovic, classe 2007, tornerà al Bayer Leverkusen che ha riattivato la clausola da 8 milioni di euro dal Salisburgo ... msn.com

Milan, pressing su un talento classe 2007: è seguito anche da diverse big italiane!I rossoneri puntano gli occhi su uno dei talenti migliori in Europa: osservato speciale in nazionale, ma c'è tanta concorrenza. Le ultime ... spaziomilan.it

Quanto vorreste rivederlo in rossonero Per Daniele Longo, #Tonali starebbe pensando concretamente di passare quest'estate ad una big europea, inglese o spagnola, ma con la speranza tra 3-4 anni di poter rientrare in Italia, al #Milan! Cosa ne pensate - facebook.com facebook

#Rivera: “Farina mi chiamò per diventare allenatore del #Milan. #Leao Io lo aiuterei” #ACMilan #SempreMilan x.com