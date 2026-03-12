Goretzka Juventus | come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco Dentro al suo momento

Leon Goretzka sta giocando con il Bayern Monaco e la sua stagione sta proseguendo con regolarità. Il centrocampista tedesco ha preso parte a diverse partite, contribuendo con presenza in campo e minutaggio. La sua situazione attuale con il club bavarese si mantiene stabile, senza particolari variazioni rispetto ai mesi precedenti.

Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero con il club bavarese. Vediamo insieme i dati. Leon Goretzka, qualche settimana fa, ha ufficialmente rotto gli indugi sul proprio futuro: “Dopo otto anni meravigliosi a Monaco, sento che è arrivato il momento di cercare una nuova sfida all’estero”. Queste parole, riportate dai principali media sportivi, pongono i bianconeri in prima fila per uno dei parametri zero più ambiti del panorama europeo. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il mediano si svincolerà dal Bayern Monaco a giugno, diventando un’opportunità di mercato ghiotta ma complessa. La richiesta economica del giocatore è in linea con i parametri attuali, ovvero circa 7 milioni di euro netti a stagione, cifra che la dirigenza dovrà valutare come modulare attraverso i bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

