Dopo un inizio difficile, Christopher Nkunku sta dimostrando di essere diventato il punto fermo dell’attacco del Milan. Dopo aver rischiato di partire, si è preso tutto e si è rivelato fondamentale nella rinascita dei rossoneri, soprattutto dopo la chiusura del mercato invernale. Continua a segnare e a guidare la squadra con numeri che sorprendono.

Da partente quasi certo a punto fermo dell’attacco rossonero. La metamorfosi di Christopher Nkunku è il dato più rilevante in casa Milan all’indomani della chiusura del mercato invernale. Nonostante un mese di gennaio trascorso al centro di trattative frenetiche, il francese ha risposto sul campo, ribaltando gerarchie e statistiche che sembravano condannarlo. Secondo l’analisi proposta dal Corriere dello Sport, l’ex Chelsea ha invertito una tendenza negativa che durava da due anni: nelle ultime sei presenze in Serie A, Nkunku ha messo a segno ben cinque reti (contro Verona, Fiorentina, Como e Bologna). 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Nkunku si prende tutto: i numeri della rinascita dopo il no al mercato

Approfondimenti su Nkunku Milan

Nel match tra Milan e Verona disputato a San Siro, il Diavolo ha conquistato una vittoria 3-0 nel 17° turno di Serie A 2025-2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Nkunku si prende il Milan: da partente a leader dell'attacco di Allegri; Serie A, il Milan batte il Bologna 3-0. A segno Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. HIGHLIGHTS; Cosa cambia nel Milan dopo il mancato arrivo di Mateta: da Nkunku a Fullkrug, gerarchie e scenari; Il Milan scopre il peso di Nkunku: in serie A ha inciso come Leao, solo Pulisic meglio di lui.

Sono io il vostro Mateta!: Nkunku da esubero a leader dell'attacco di AllegriSono io il vostro Cavani!. Era luglio 2018 quando Aurelio De Laurentiis chiudeva le porte a un possibile ritorno a Napoli di Edison Cavani facendo intendere di essere lui stesso il fuoriclasse del ... msn.com

Christopher Nkunku segna cinque gol in sei partite e si rilancia nel Milan di AllegriChristopher Nkunku ritrova la forma: come il tempo e la fiducia di Massimiliano Allegri stanno cambiando il destino del giovane attaccante francese con cinque gol nelle ultime sei partite. Il ruolo de ... notiziemilan.it

Nkunku gioca e convince! Con i rientri di Leao e Pulisic, merita ancora la titolarità #MilanNews24 facebook

#Nkunku che risposta al mercato: a #Bologna grande partita. Può essere il 'colpo' del #Milan #SempreMilan #SerieA x.com