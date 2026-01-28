Calciomercato Milan per Loftus-Cheek interesse anche del Chelsea ma …

Il Milan sta lavorando per rinforzare il suo centrocampo, ma non è l’unico su Loftus-Cheek. Il Chelsea ha mostrato ancora interesse e monitora da vicino la situazione, anche se al momento non ci sono trattative concrete. I rossoneri vogliono chiudere l’affare prima della fine del mercato, ma la concorrenza non manca.

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato invernale. In Italia terminerà il prossimo 2 febbraio alle ore 20:00. Il Diavolo al momento ha chiuso solo l'operazione Fullkrug, ma qualcosa si potrebbe muovere in questi ultimi giorni. Si è parlato molto di una possibile cessione di Ruben Loftus-Cheek in questa sessione di calciomercato. Prima le voci sulla Lazio, poi la possibilità Aston Villa. Al momento il centrocampista inglese resta una delle alternative per il centrocampo di Massimiliano Allegri al Milan. Un'altra squadra di Premier League avrebbe sondato per Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per Loftus-Cheek interesse anche del Chelsea, ma … Approfondimenti su Calciomercato Milan Calciomercato Milan, interesse dalla Premier per Loftus-Cheek: spunta il club sulle tracce del centrocampista Sul calciomercato del Milan si registra l’interesse di un club della Premier League per Ruben Loftus-Cheek. Calciomercato, Sarri sogna Loftus-Cheek del Milan: operazione complicata Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Calciomercato Milan Argomenti discussi: Milan, proposta dalla Turchia per Loftus-Cheek: i dettagli e la risposta di Tare; Milan, Loftus-Cheek può uscire: si attende l'offerta dell'Aston Villa; Loftus-Cheek torna in Inghilterra? Inter, due idee per la porta del futuro; L'incastro tra Loftus-Cheek, Milan e Aston Villa può funzionare solo per arrivare a Diego Coppola. Calciomercato Milan | Loftus-Cheek non si muove: rifiutata un'offerta dalla PremierLoftus-Cheek non ha nessuna intenzione di muoversi da Milano. Il centrocampista inglese, su cui a gennaio c’era anche un interesse della Lazio, ha infatti declinato l’offerta ... lalaziosiamonoi.it Calciomercato Milan, avanti per Gila e Puljic. Loftus-Cheek, ecco l'offerta dalla Premier League. E Dragusin... - Le mosse del DiavoloAvanti tutta su Mario Gila. Nuove conferme sui contatti tra Milan e Lazio, che stanno trattando di 20 milioni di euro per il cartellino del 25enne difensore spagnolo (metà di questa somma andrà al Rea ... affaritaliani.it Calciomercato Milan: Dragusin ora, Gila è già prenotato ma si farà in estate. E sulla pista Gatti... - facebook.com facebook #Calciomercato Aké, il #Milan ci spera. Moretto: "Giovedì riunione in casa City. Il difensore disposto a ..." #SempreMilan x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.