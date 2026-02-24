Milan Loftus-Cheek tornerà soltanto a maggio | i suoi numeri finora in stagione

Ruben Loftus-Cheek si infortuna durante un allenamento e viene operato, causando il suo stop fino a maggio. Il centrocampista inglese dovrà restare lontano dal campo per circa due mesi, riducendo le possibilità di partecipare alle partite cruciali di marzo e aprile del Milan. La squadra perde un elemento fondamentale nel reparto centrale, e la sua assenza si farà sentire nelle prossime settimane. La società monitora ora la situazione con attenzione.

Operato nella giornata di ieri per la "frattura del processo alveolare della mascella", rimediata dopo lo scontro aereo con il portiere Edoardo Corvi nei minuti iniziali di Milan-Parma a 'San Siro', Ruben Loftus-Cheek dovrà stare fermo a lungo. Nel comunicato ufficiale del Milan, infatti, si parla di "otto settimane" come stima dei tempi di recupero del giocatore. Ciò significa, di fatto, che Loftus-Cheek - qualora rispettasse la tabella di marcia di cui sopra - starà fuori tutto marzo e tutto aprile. Rimettendosi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri soltanto per l'ultimo mese di campionato.