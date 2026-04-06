Questa mattina il focus del mondo Milan si concentra sui rinnovi di contratto di Chukwueze e Bennacer, con le trattative che sono ancora in corso. Nel frattempo, si è parlato di un’offerta avanzata per il centrocampista Scalvini e di un interesse per il tedesco Goretzka. Le notizie riguardano anche le mosse di Allegri, con alcuni cambiamenti previsti nelle prossime settimane.

Milan, dopo la lunghissima pausa per le partite delle nazionali torna finalmente in campo il Diavolo di Massimiliano Allegri. Questa sera gara contro il Napoli di Antonio Conte al momento al terzo posto in campionato a un solo punto dai rossoneri. Le mosse di Massimiliano Allegri. Un evento curioso per Leon Goretzka. Offerta pronta per Giorgio Scalvini. Le ultime novità sui riscatti di Bennacer e Chukwueze. Ecco le top news del 6 aprile 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Ultime novità sui giocatori prestati in estate dal Milan: Bennacer ha recuperato dal suo lungo infortunio, ma è rimasto in panchina nell'ultima partita della Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il destino di Bennacer e Chukwueze. Offerta per Scalvini. Goretzka: che curiosità

Bennacer non gioca: riscatto difficile. Chukwueze a un passo dall’addio. Ecco il Milan in prestitoContinua la stagione del Milan che questa sera affronterà il Napoli nella gara valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A.

Milan, arriva Goretzka? Chukwueze verso il riscatto. Le parole di Shevchenko e Albertini. Leao criticatoArchiviata la 30ª giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali.

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