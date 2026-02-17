Champions missione 3 su 3 | Atalanta Juve e Inter viaggi da paura senza poter sbagliare
L’Atalanta, la Juventus e l’Inter affrontano sfide cruciali in Champions League, tutte con la possibilità di uscire vittoriose o di perdere terreno. La squadra bergamasca si prepara a giocare contro il Borussia, con Guirassy che si è già dimostrato un pericolo reale per la difesa avversaria. La Juve, invece, rischia di subire troppo contro il Bodo, un avversario giovane e aggressivo, mentre l’Inter si trova a dover superare un campo sintetico e un avversario difficile come il Bodo. Ogni partita rappresenta una tappa fondamentale, senza margine di errore.
Come l’arbitro che divide i due pugili e li spedisce ai rispettivi angoli, nei punti più distanti del ring: l’Inter lassù in Norvegia, la Juve giù in Turchia. La rampante Atalanta se ne sta in mezzo, serena e beata, in Germania. Apriamo le finestre del campionato, lasciamo uscire i veleni e respiriamo qualche boccata di buona Europa, dove in genere i giocatori stanno in piedi e gli arbitri fermano poco la palla. Delle nostre tre caravelle di Champions oggi salpano Juve e Atalanta, domani l’Inter. Mare periglioso quello dei playoff che porta agli ottavi. Dal suo angolo, Spalletti ha attaccato comunque Chivu, per difendere Kalulu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Champions: ultima giornata su Sky Juve, Inter, Atalanta e una super Diretta Gol!
Mercoledì si conclude la fase a gruppi della UEFA Champions League, con tutte le partite in contemporanea alle 21 su Sky.
Champions League, la classifica: da Inter e Napoli a Juve e Atalanta, verdetti e playoff
La fase a gironi della Champions 202526 si è conclusa oggi, mercoledì 28 gennaio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Champions, missione 3 su 3: Atalanta, Juve e Inter, viaggi da paura senza poter sbagliare; Champions League, la Sir vola ai quarti con il 3-0 di Praga. Ma c'è ansia per Loser; Champions League, la Trentino Itas vince 3-1 a Lubiana; Volley, Prosecco Doc da Champions: 3-0 a Firenze e primo posto in regular season.
Juve, ora è missione Champions: 3 motivi per cui può arrivare quartaD'accordo, zero sconfitte, ma è la squadra che ha collezionato il maggior numero di pareggi in Serie A: addirittura undici in diciotto giornate. Troppo poco per sperare di vincere lo scudetto. Troppo ... ilgiornale.it
Missione Champions, l’Inter sa come si fa. E Pavard acceleraCOMO - Via alla missione Monaco. Tra otto giorni esatti, l’Inter scenderà in campo contro il Paris Saint-Germain. Obiettivo: sollevare la quarta Champions (o Coppa dei Campioni) della sua storia. Dopo ... corrieredellosport.it
La Roma non porta a casa i tre punti, ma una certezza sì: con Malen il bonus è quasi sempre incluso. Se la missione era trovare un bomber affidabile per la rincorsa Champions, Donyell ha firmato il contratto e pagato il premio in anticipo. #ASRoma #NapoliR - facebook.com facebook
#Napoli, missione Champions per #McTominay: Scott prova a recuperare per la sfida cruciale con la Roma x.com