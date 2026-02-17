Champions missione 3 su 3 | Atalanta Juve e Inter viaggi da paura senza poter sbagliare

L’Atalanta, la Juventus e l’Inter affrontano sfide cruciali in Champions League, tutte con la possibilità di uscire vittoriose o di perdere terreno. La squadra bergamasca si prepara a giocare contro il Borussia, con Guirassy che si è già dimostrato un pericolo reale per la difesa avversaria. La Juve, invece, rischia di subire troppo contro il Bodo, un avversario giovane e aggressivo, mentre l’Inter si trova a dover superare un campo sintetico e un avversario difficile come il Bodo. Ogni partita rappresenta una tappa fondamentale, senza margine di errore.

Come l’arbitro che divide i due pugili e li spedisce ai rispettivi angoli, nei punti più distanti del ring: l’Inter lassù in Norvegia, la Juve giù in Turchia. La rampante Atalanta se ne sta in mezzo, serena e beata, in Germania. Apriamo le finestre del campionato, lasciamo uscire i veleni e respiriamo qualche boccata di buona Europa, dove in genere i giocatori stanno in piedi e gli arbitri fermano poco la palla. Delle nostre tre caravelle di Champions oggi salpano Juve e Atalanta, domani l’Inter. Mare periglioso quello dei playoff che porta agli ottavi. Dal suo angolo, Spalletti ha attaccato comunque Chivu, per difendere Kalulu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mercoledì si conclude la fase a gruppi della UEFA Champions League, con tutte le partite in contemporanea alle 21 su Sky.

La fase a gironi della Champions 202526 si è conclusa oggi, mercoledì 28 gennaio.

