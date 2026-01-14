In vista della sfida contro il Como, Allegri ha commentato il momento del Milan, sottolineando che i punti conquistati riflettono il rendimento della squadra sul campo. L’allenatore ha evidenziato come l’obiettivo stagionale sia ormai definito, mantenendo un approccio concentrato e realistico. La conferenza ha offerto spunti sulla strategia e sulla condizione del team, in vista di una partita importante per il prosieguo del campionato.

Allegri in conferenza stampa ha analizzato il momento del suo Milan alla vigilia di una trasferta delicata contro il Como. Le sue parole. In casa Juve si guarda con attenzione alla sfida fra Como e Milan. In caso di un passo falso dei rossoneri, i bianconeri rimarrebbero ad una sola lunghezza dalla squadra di Allegri. Intanto alla vigilia, il tecnico del Diavolo ha parlato in conferenza stampa. CLASSIFICA – «Noi abbiamo 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato sul campo. È una buona base, non ce li toglie nessuno, ora bisognerà pensare alle prossime 19 partite, il girone di ritorno, per andare a fare punti per rimanere tra le prime 4». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri prima di Como Milan: «I punti sono quelli che abbiamo meritato sul campo. Il nostro obiettivo è ormai chiaro»

