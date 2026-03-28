Nicola Legrottaglie, ex difensore del Milan, ha commentato la corsa allo scudetto e la stagione della squadra rossonera. Ha affermato che il 90% delle possibilità di vittoria sono attribuibili all’Inter. Inoltre, ha riconosciuto a Allegri il merito di aver dato un’identità precisa alla squadra milanese.

Nicola Legrottaglie, ex difensore calciatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni prima dell'edizione della Milano Yes Cup. L'ex rossonero ha voluto parlare della lotta scudetto, per poi spostarsi ad analizzare la stagione dei rossoneri di Allegri. Ecco, di' seguito, le sue parole: "Spero che il campionato possa diventare più intrigante. Vedo il Napoli come pericolo numero uno dell'Inter. Ha recuperato tutti i giocatori infortunati. L'Inter è in un momento di appannamento, ma al 90% percento vincerà. Il 10% restante lo lascio al Napoli" Sulla stagione del Milan "Come continuità il Milan ogni tanto concede, ma il resto possiamo solo dire bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Legrottaglie: “Scudetto? 90% dell’Inter. Allegri ha dato identità al Milan”

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