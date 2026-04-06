La squadra di calcio di Milano sta pianificando le operazioni di mercato per la prossima stagione estiva, mentre la stagione attuale si avvicina alla sua fase conclusiva. La squadra si prepara a un importante match contro una delle principali rivali in campionato, con l’obiettivo di consolidare la qualificazione alla Champions League. La dirigenza sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa, senza rendere pubblici i dettagli delle trattative in corso.

Con la volata di campionato nel vivo (big match contro il Napoli) e la qualificazione Champions da blindare, la dirigenza rossonera continua a lavorare sottotraccia sul mercato estivo. Un aspetto interessante riguarda i rapporti consolidati con determinati procuratori, che possono facilitare trattative rapide e vantaggiose. Secondo un’analisi recente, negli ultimi cinque anni il Milan ha realizzato la maggior parte delle operazioni con due agenzie in particolare: GR Sports di Beppe Riso e CAA Base di Paolo Busardò e Franck Trimboli. Questi agenti rappresentano diversi profili che potrebbero finire nel mirino rossonero per la prossima stagione Un altro da tenere d’occhio sempre legato agli stessi agenti è Morten Frendrup (centrocampista del Genoa), per il quale il Milan aveva mostrato interesse concreto nelle scorse sessioni di mercato. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: al lavoro per il mercato estivo

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