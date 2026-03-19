Milan | piani per il mercato estivo

L'AC Milan ha già iniziato a pianificare il mercato estivo dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League. La società si sta concentrando sul rafforzamento del centrocampo, considerando le risorse economiche in arrivo. La squadra intende intervenire per migliorare la qualità e la profondità della mediana. Le mosse ufficiali saranno comunicate nelle prossime settimane.

Con la qualificazione in Champions League ormai blindata e risorse in arrivo, l’AC Milan accelera i piani per il mercato estivo, puntando a rinforzare il reparto nevralgico del campo: il centrocampo. Il direttore sportivo Igli Tare ha individuato in Leon Goretzka il colpo da maestro per completare un tridente di lusso insieme ad Adrien Rabiot e Luka Modric, creando una mediana di esperienza, qualità e palmares che pochi in Serie A potrebbero eguagliare. Goretzka, 31 anni a febbraio, è in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2026 e ha già annunciato l’addio al club bavarese. Il tedesco, con 17 trofei in carriera (tra Bundesliga, Champions e nazionale), rappresenta il profilo ideale per il progetto di Massimiliano Allegri: fisicità, inserimenti, visione di gioco e leadership. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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