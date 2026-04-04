Milan | lavori in corso per il mercato estivo

A pochi giorni dal big match di Pasquetta contro il Napoli, il Milan si concentra anche sul mercato estivo. La dirigenza, guidata da Giorgio Furlani e Igli Tare, sta lavorando dietro le quinte per definire le operazioni future. Mentre la squadra si prepara in vista della prossima partita, le trattative per rinforzare la rosa proseguono senza clamore. Nessuna ufficialità è stata ancora annunciata, ma le attività sono in corso.

Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si prepara al big match di Pasquetta contro il Napoli, la dirigenza rossonera (con Giorgio Furlani e Igli Tare in prima linea) continua a lavorare sottotraccia sul mercato estivo. Un aspetto chiave riguarda i rapporti con i procuratori più attivi in casa Milan, che possono facilitare operazioni veloci e vantaggiose La strategia generale del Milan resta pragmatica: evitare operazioni troppo onerose, privilegiare plusvalenze (come quella già incassata da Chukwueze) e investire su elementi già pronti o con alto margine di crescita. Il budget stimato si aggira intorno ai 100 milioni, da destinare principalmente a un centrale difensivo top, un centravanti affidabile e possibili innesti in mediana (Goretzka resta il sogno free agent). 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: lavori in corso per il mercato estivo Milan: avviati i lavori per il mercato estivoCon la stagione ancora in pieno svolgimento (dopo la vittoria sul Torino che ha portato il Milan a -6 dall’Inter), la dirigenza del Milan ha già... INCREDIBILE!!!!!!!! Milan News Andrea Longoni Calcio Mercato Argomenti più discussi: La strada del centro di Milano dove verrà eliminato il pavè (e i bus saranno deviati per due mesi); Alla Statale lavori in corso per la mostra evento di Interni; Stadio San Siro: perquisizioni in corso per turbativa d’asta; Milano | Porta Magenta – Aggiornamento cantieri in zona: marzo 2026. Rinnovo Modric-Milan, tentativo in corso: retroscena su AllegriRinnovo Modric - Lavori in corso in casa Milan per il possibile rinnovo di Modric: spunta un retroscena con protagonista ... fantamaster.it Il Milan è a Napoli @ilnapulegno #napolimilan #milan #milanpress facebook Time Machine Napoli-Milan nel 1995/96 ci portò a un passo dal 15° Scudetto: rivivi quella gara x.com