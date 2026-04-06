Migranti l' appello di S Egidio | Intensificare i salvataggi a mare

La Comunità di Sant'Egidio ha espresso il suo cordoglio ai familiari delle vittime di un naufragio avvenuto nel Mediterraneo durante la notte di Pasqua. La notizia si è diffusa solo ieri, dopo il salvataggio di alcuni sopravvissuti. L'associazione ha chiesto di aumentare le operazioni di salvataggio in mare per prevenire ulteriori tragedie. L'incidente ha coinvolto una barca di migranti, di cui si sono conosciute le vittime e i sopravvissuti solo in seguito alle operazioni di salvataggio.

La Comunità di Sant'Egidio «esprime il suo profondo cordoglio ai familiari delle vittime del naufragio di una barca nel Mediterraneo, avvenuto nella notte di Pasqua, ma di cui si è avuta notizia solo ieri a seguito del salvataggio di alcuni sopravvissuti. Di fronte alla morte di oltre 70 persone, a cui si aggiungono le vittime nei naufragi dei giorni scorsi nel canale di Sicilia e nel mar Egeo, non si può rimanere insensibili, limitandosi ad aggiornare le statistiche sulle tragedie dei viaggi nel Mediterraneo. Rivolgiamo un forte appello a tutte le istituzioni, a livello nazionale ed europeo, perché riprendano con più impegno le operazioni di soccorso in mare, per salvare la vita di chi è in pericolo». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Migranti, l'appello di S. Egidio: "Intensificare i salvataggi a mare" Tre salvataggi nel mezzo del Mediterraneo: la nave Solidaire in rotta verso Ravenna con 120 migrantiLe 120 persone in viaggio sull'imbarcazione della ong sarebbero state tratte in salvo in tre interventi distinti: sarà il 25esimo sbarco per il porto... Migranti, Corte di appello di Roma: “Dubbi sulla legittimità dei centri migranti in Albania”La Corte d'Appello di Roma blocca alcuni trattenimenti nel centro di Gjader e solleva nuovi interrogativi sulla compatibilità del sistema con le... Temi più discussi: Imprese, l'appello di Confindustria rilancia: Paghiamo la denatalità, servono lavoratori stranieri; Il piano nero per la remigrazione; Cutro, la difesa di Khalid Arslan verso l’appello; Il parlamento Ue avvia l’era delle deportazioni. Migranti, l’appello di Stop border violence a non restare indifferentiMadri disperate che affidavano i figli neonati ai soldati americani in partenza perché li portassero lontano, disposte anche a separarsi da loro pur di saperli al riparo dal regime dei fanatici ... quotidiano.net Migranti: appello di 20 organizzazioni, il Parlamento europeo respinga il compromesso sul Regolamento Rimpatri e protegga i minoriL’Europa non può permettere che migliaia di minori vengano lasciati indietro. Serve una legislazione che li protegga e non che li esponga a ulteriori rischi. Lo affermano 20 organizzazioni della soc ... agensir.it Naufragio di #migranti in acque libiche, 32 persone salvate, oltre 70 i dispersi facebook Barcone con 120 migranti a bordo si ribalta nel Mediterraneo: oltre 70 dispersi. Recuperati due corpi, i sopravvissuti tutti sotto choc x.com