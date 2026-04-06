Mi dispiace ti amo | la surreale frase detta da Deontay Wilder prima di pestare Derek Chisora

Durante il match di pugilato tra i pesi massimi, vinto da uno degli atleti a Londra, si è verificato un episodio insolito. Prima di assestare un colpo decisivo, l’americano ha rivolto parole al suo avversario dicendo

Durante il combattimento dei pesi massimi vinto a Londra da Deontay Wilder su Dereck Chisora, c'è stato un momento davvero surreale: l'americano ha detto "I'm sorry, I love you" al suo avversario prima di colpirlo con un pugno potentissimo che lo ha scaraventato fuori dal ring. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Simon Jordan risponde a Deontay Wilder: "Mi ha minacciato di prendermi a pugniUn episodio mediatico nel mondo del pugilato ha messo in luce le dinamiche tra conduttore e intervistato quando si trattano accuse passate e temi...

Wilder contro Chisora: il match a pagamento nel Regno UnitoIl 4 aprile all'O2 Arena di Londra si svolge un incontro di pugilato pesante tra Deontay Wilder e Derek Chisora.