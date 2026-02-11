Wilder contro Chisora | il match a pagamento nel Regno Unito

Il 4 aprile all'O2 Arena di Londra si affrontano Deontay Wilder e Derek Chisora in un match di pugilato pesante. I due pugili salgono sul ring per un incontro che promette spettacolo e battaglia. L'evento si svolge a pagamento e attirerà molti tifosi da tutto il Regno Unito.

Il 4 aprile all'O2 Arena di Londra si svolge un incontro di pugilato pesante tra Deontay Wilder e Derek Chisora. L'evento, promosso da MFPro sotto la guida di Kalle Sauerland, si presenta nel mercato britannico come un pay-per-view privo di cinture in palio, proposto al prezzo di 24,99 £. La cornice è quella di una serata che mira a offrire spettacolo e competitività, senza compromettere la logica commerciale tipica del circuito pesante. La sfida mette a confronto due veterani con diversa inerzia recente. Chisora, al 50° match professionistico, arriva da una serie di vittorie contro Joe Joyce e Otto Wallin, confermandosi come pugile capace di imprimere ritmo e pressioni costanti.

