Simon Jordan ha raccontato di una scena tesa accaduta durante un’intervista. Secondo quanto riferito, l’ex proprietario del Crystal Palace avrebbe ricevuto una minaccia diretta di essere preso a pugni da Wilder. L’episodio ha fatto parlare molto, aprendo nuovamente il capitolo sulle tensioni tra i due protagonisti del pugilato.

Un episodio mediatico nel mondo del pugilato ha messo in luce le dinamiche tra conduttore e intervistato quando si trattano accuse passate e temi sensibili. L'evento ha evidenziato come una domanda resti nel mirino del pubblico, quanto le reazioni improvvise possano guidare l'andamento di una stessa trasmissione e come l'organizzazione editoriale debba gestire momenti di tensione e chiarimento. Nel corso della conversazione, l'attenzione si è concentrata sull'asserzione attribuita a wilder riguardo a tyson fury. L'intervistatore ha ritenuto opportuno chiedere una spiegazione per qualificare tali affermazioni, data la portata globale del pugile coinvolto.

© Mondosport24.com - Simon Jordan risponde a Deontay Wilder: "Mi ha minacciato di prendermi a pugni

