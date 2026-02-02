Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit, è stato arrestato di nuovo. Questa volta è accusato di aver aggredito qualcuno, minacciato con un coltello e violato un ordine restrittivo. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, lasciando tutti a chiedersi cosa stia succedendo nella vita del giovane.

Marius Borg Høiby, figlio maggiore della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit è stato di nuovo arrestato con le accuse di aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo. È stata richiesta una detenzione di quattro settimane per rischio di recidiva. Høiby è il figlio avuto dalla principessa ereditaria Mette-Marit da una precedente relazione ed è figliastro dell’erede al trono, il principe ereditario Haakon. Non ha titoli reali né incarichi ufficiali. Le altre accuse contro Marius Borg Høiby. Il giovane dovrà inoltre comparire domani, martedì 3 febbraio, davanti al tribunale distrettuale di Oslo per rispondere di 38 capi d’imputazione, tra cui stupro, abuso in una relazione intima nei confronti di una ex partner, atti di violenza nei confronti di un’altra e trasporto di 3,5 chilogrammi di marijuana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuovo arresto per il figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit

L'articolo esplora il Premio Nobel per la Pace 2025, con particolare attenzione alla partecipazione di Mette-Marit di Norvegia come testimonial del Cloud Dancer e allo stile elegante di Ingrid Alexandra.

Mette-Marit di Norvegia, nota per il suo ruolo nella famiglia reale, si trova attualmente in un periodo difficile.

