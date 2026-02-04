Oltre al figlio in carcere Mette-Marit di Norvegia ha scambiato mail imbarazzanti con Epstein leggere per credere Ora rischia il trono? Leggi su Amicait

La principessa Mette-Marit finisce al centro di uno scandalo. Si scopre che ha scambiato email imbarazzanti con Jeffrey Epstein, oltre al figlio in carcere. Ora il suo futuro sul trono potrebbe essere in bilico. La notizia sta facendo discutere in tutto il paese.

Che periodaccio per Mette-Marit di Norvegia. Anche se, verrebbe da dire, «chi è causa del suo mal pianga se stesso». Andiamo con ordine. Da alcuni mesi la principessa Mette-Marit, moglie del principe ereditario Haakon e destinata, un giorno, a salire sul trono, è sotto i riflettori a causa del primogenito, Marius Borg Hoiby. Il giovane, 29 anni compiuti a gennaio, è, infatti, sotto processo per 38 capi d’imputazione tra cui stupro, abusi su un’ex partner, violenza e spaccio di droga. La prima udienza si è tenuta ieri, 3 febbraio, e dio solo sa cosa salterà fuori nelle prossime settimane. Il principe Haakon e la principessa Mette-Marit di Norvegia, destinati un giorno a salire sul trono (foto Getty Images) Ovviamente, per la madre, è un bel danno di immagine. 🔗 Leggi su Amica.it

La principessa Mette-Marit di Norvegia si dice pentita per aver avuto rapporti con Jeffrey Epstein e per le email che ha scritto.

La principessa di Norvegia torna a finire al centro dell’attenzione, ma questa volta per motivi poco felici.

