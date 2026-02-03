La principessa Mette-Marit di Norvegia si pente della sua amicizia con Epstein e di quello che ha scritto nelle mail | le nuove rivelazioni

La principessa Mette-Marit di Norvegia si dice pentita per aver avuto rapporti con Jeffrey Epstein e per le email che ha scritto. Qualche giorno fa, ha ammesso di aver sbagliato e di rammaricarsi di quanto successo. La sua confessione arriva dopo le nuove rivelazioni sui contatti con l’imprenditore americano, accusato di gravissimi reati. Ora, la principessa si dice dispiaciuta e pronta a riflettere sulle sue scelte passate.

La principessa Mette-Marit di Norvegia si pente della sua amicizia con Jeffrey Epstein e di quello che ha scritto nelle email venute fuori: «Mi dispiace profondamente. Ho dimostrato una grave mancanza di giudizio ed è semplicemente vergognoso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

