La principessa Mette-Marit di Norvegia si pente della sua amicizia con Epstein e di quello che ha scritto nelle mail | le nuove rivelazioni

La principessa Mette-Marit di Norvegia si dice pentita per aver avuto rapporti con Jeffrey Epstein e per le email che ha scritto. Qualche giorno fa, ha ammesso di aver sbagliato e di rammaricarsi di quanto successo. La sua confessione arriva dopo le nuove rivelazioni sui contatti con l’imprenditore americano, accusato di gravissimi reati. Ora, la principessa si dice dispiaciuta e pronta a riflettere sulle sue scelte passate.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.