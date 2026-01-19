Metro Linea 1 Napoli quattro giorni di chiusura anticipata | gli orari delle ultime corse

Dal 19 al 22 gennaio 2026, la Metropolitana Linea 1 di Napoli osserverà una chiusura anticipata, con orari modificati per permettere verifiche e interventi di manutenzione. ANM comunica che durante questi giorni le ultime corse saranno anticipate rispetto al normale orario di servizio, causando possibili disagi ai pendolari. È consigliabile consultare gli aggiornamenti ufficiali per pianificare al meglio gli spostamenti.

ANM annuncia modifiche al servizio della Linea 1 da lunedì 19 a giovedì 22 gennaio 2026: stop anticipato per verifiche e manutenzione sulla linea Disagi in arrivo per chi utilizza la metropolitana Linea 1 di Napoli. ANM ha comunicato che, da lunedì 19 a giovedì 22 gennaio 2026, il servizio subirà una chiusura anticipata serale per consentire attività di verifica, manutenzione in linea e prove sul materiale rotabile. Durante queste quattro giornate, le ultime corse viaggiatori partiranno in anticipo rispetto all’orario ordinario. Dopo questi orari il servizio metropolitano sarà sospeso per l’intera tratta della Linea 1. 🔗 Leggi su 2anews.it

