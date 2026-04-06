Tra il 10 e il 16 aprile, l’Italia si troverà ad affrontare un cambiamento improvviso nel tempo, causato da una saccatura intensa in arrivo. La presenza di vortici ciclonici potrebbe portare a condizioni meteorologiche instabili e a un calo delle temperature. Questi fenomeni climatici sono collegati a una struttura depressionaria che si sposterà nel territorio, modificando il quadro delle previsioni a breve termine.

L’Italia si prepara a un brusco cambiamento meteorologico tra il 10 e il 16 aprile, con l’arrivo di una saccatura profonda e possibili vortici ciclonici che minacciano la stabilità attuale. Il clima mite che ha caratterizzato le giornate pasquali, regalando sole a tutto il Paese nonostante l’incertezza dell’ultimo momento, sta per lasciare spazio a scenari più complessi. Fino al 9 o 10 aprile, l’atmosfera continuerà a offrire temperature calde e cielo sereno in ogni regione. Tuttavia, l’analisi dei dati indica che questa tregua è temporanea. Una dinamica atmosferica anomala porterebbe una rapida discesa di aria fredda proprio tra il 10 e il 12 aprile, scardinando l’equilibrio dell’alta pressione mediterranea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, shock termico dal 10 aprile: arriva un vortice ciclonico

Meteo Liguria, profondo vortice ciclonico porta pioggia e nevePiogge diffuse e rovesci su tutte le zone nella giornata di venerdì, sabato possibili rovesci sparsi dalla notte sul centro-levante della regione...

Leggi anche: Meteo a Palermo, il vortice ciclonico Jolina porterà piogge fino a giovedì

Temi più discussi: Meteo, la doppia faccia della Pasqua in Toscana: shock termico in arrivo. Ecco dove e quanto durerà il freddo; Meteo Temperature: afflusso di Aria Calda africana, sarà escalation termica; dal 7 Aprile picchi di 28°C; Svolta meteo, arriva il caldo: Pasqua e Pasquetta da spiaggia in tutta Italia; Tosatura troppo presto: in Mugello centinaia di pecore morte per lo 'shock termico' dovuto al freddo.

Meteo Temperature: afflusso di Aria Calda africana, sarà escalation termica; dal 7 Aprile picchi di 28°CPrimo aumento termico al Nord nelle prossime ore, il Sud dovrà pazientare ancora Prima di assaporare un tepore pienamente primaverile, tuttavia, alcune delle nostre regioni dovranno pazientare ancora ... ilmeteo.it

Meteo, la doppia faccia della Pasqua in Toscana: shock termico in arrivo. Ecco dove e quanto durerà il freddoIl Centro Funzionale Regionale segnala per martedì 31 marzo un peggioramento marcato: un’irruzione d’aria artica che farà crollare le temperature massime. Il protagonista assoluto sarà il Grecale ... lanazione.it

Sole e caldo anche a Pasquetta: le previsioni meteo di lunedì 6 aprile -> https://tinyurl.com/4h8rjwp8 facebook

Cosa fare per Pasquetta a Roma. Meteo, eventi e trasporti pubblici: la guida completa ift.tt/24vcGhW x.com