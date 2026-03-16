Meteo a Palermo il vortice ciclonico Jolina porterà piogge fino a giovedì

A Palermo, il vortice ciclonico Jolina, attualmente sul Mar Libico, continuerà a muoversi verso la Sicilia. In queste ore, si stanno formando ammassi nuvolosi pieni di umidità che portano piogge e temporali di intensità variabile. La situazione meteorologica rimarrà instabile fino a giovedì, con precipitazioni frequenti e persistenti nella zona.

È quanto prevede l'esperto di 3bmeteo.com, Carlo Migliore, che disegna le previsioni di questa a settimana Il vortice ciclonico Jolina che in queste ore si è collocato sul Mar Libico, continuerà a pilotare verso la Sicilia ammassi nuvolosi carichi di umidità e fortemente instabili forieri di precipitazioni anche a carattere di temporale e localmente intense. È quanto prevede l'esperto di 3bmeteo.com, Carlo Migliore, che disegna le previsioni della settimana a Palermo. Sulla città di Palermo tempo chiuso nella giornata di martedì con qualche pioggia intermittente. Più sole mercoledì ma con possibilità di rovesci serali. Instabilità attesa anche giovedì ma non oltre il pomeriggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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