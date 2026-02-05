Meteo Liguria profondo vortice ciclonico porta pioggia e neve
La Liguria si trova sotto un forte maltempo da giorni. Un vortice ciclonico sta portando pioggia e neve in tutta la regione. Le previsioni di Arpal confermano che anche domani e dopodomani continuerà a piovere, con il rischio di nevicate nelle zone più alte. La situazione resta critica, con strade allagate e problemi alla viabilità.
Piogge diffuse e rovesci su tutte le zone nella giornata di venerdì, sabato possibili rovesci sparsi dalla notte sul centro-levante della regione Continua la fase di maltempo sulla Liguria, che si protrarrà anche nelle prossime ore. Stando al bollettino di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, di Arpal sono attese piogge sia venerdì che sabato. Ecco dove e quando. Perturbazione in arrivo dalla prima serata con piogge diffuse e rovesci di moderata intensità a partire da ponente, con cumulate significative su AD. Neve debole, localmente moderata, su zone non sensibili di D a partire dai 700-800 m. In serata vento forte da sud-est su BC, da nord su A, con raffiche fino a 50-60 kmh sui capi esposti.🔗 Leggi su Genovatoday.it
