Le previsioni meteo per la Campania indicano che, dopo le ultime ore di caldo, si assisterà a un cambiamento climatico. Dal 16 marzo un ciclone mediterraneo interesserà le regioni meridionali e ioniche, portando condizioni instabili. Il giorno successivo, martedì 17 marzo, aria fredda proveniente da nord-est entrerà nella regione, modificando drasticamente il tempo.

Meteo Campania La settimana che ci porta verso l'equinozio di primavera — previsto venerdì 20 marzo — si annuncia tutt'altro che mite. Secondo le previsioni di ilmeteo.it, sull'Italia si aprirà una fase instabile tipica del periodo di transizione tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, con temperature in calo rispetto alla prima parte del mese e maltempo che colpirà in modo particolare le regioni del Sud. Sullo scacchiere europeo si delineeranno due figure principali. Un'area di alta pressione si sposterà dalla Penisola Iberica verso la Scandinavia, lasciando scoperto il bacino del Mediterraneo, dove si instaurerà una persistente circolazione ciclonica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Campania, ultime ore di caldo poi torna l’inverno: ecco quando

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