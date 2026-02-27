L’anticiclone africano domina l’Italia fino a 10°C oltre la media | ma arriva qualche pioggia

In queste settimane l’anticiclone africano porta temperature molto alte, sfiorando i 22 gradi in alcune città e rendendo il clima insolito per il periodo. La presenza di un cielo generalmente sereno si alterna a brevi piovaschi, che non riescono a frenare il caldo anomalo. Le condizioni meteorologiche stanno influenzando diversi aspetti della vita quotidiana, con un meteo che sorprende chi si aspetta il consueto inverno.

