Meteo a Catania splenderà il sole per tutta la settimana

L’arrivo di un fronte caldo ha portato a Catania giornate di sole intense, grazie all’alta pressione subtropicale che domina il cielo. Le temperature sono salite e le previsioni indicano che il tempo rimarrà stabile per tutta la settimana, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto. Questo cambiamento favorisce il ritmo quotidiano dei cittadini, che approfittano delle giornate soleggiate per passeggiate e incontri. La situazione meteorologica sembra destinata a rimanere stabile nei prossimi giorni.

Si respira anche a Catania un po' di aria di primavera. L'arrivo dell'alta pressione sub tropicale sull'Italia meridionale inaugura un periodo di tempo stabile e con condizioni prevalentemente soleggiate sull'Isola. "Sul capoluogo etneo - spiega Carlo Migliore, meteorologo di 3BMeteo.com - l'anticiclone non avrà rivali per tutta la settimana e dunque fino al prossimo weekend sole prevalente e rischio di pioggia pari a zero. Le temperature tenderanno a salire soprattutto nei valori massimi con punte fino a 1718°C, anche 2021°C nell'entroterra".

