Mercedes EQS introduce lo steer-by-wire
La casa automobilistica tedesca ha presentato la nuova Mercedes EQS, dotata di una tecnologia chiamata steer-by-wire. Questa innovazione elimina il collegamento tradizionale tra volante e ruote, sostituendolo con un sistema elettronico. La modifica mira a cambiare il modo in cui il conducente interagisce con l’auto, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di guida. La berlina di lusso rappresenta un passo avanti nel settore delle vetture elettriche.
(Adnkronos) – Con la nuova Mercedes EQS, la Casa tedesca introduce lo steer-by-wire, una tecnologia destinata a ridefinire il rapporto tra guidatore e vettura. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un cambiamento profondo: il volante non è più collegato meccanicamente alle ruote anteriori, lasciando spazio a un sistema completamente elettronico. Questa soluzione consente. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Alpine ha fatto un lavoro egregio in termini di integrazione al 1’ anno con una nuova PU non propria, non era scontato come dimostrano gli altri motorizzati Mercedes. Deve anche ringraziare Aston per aver lasciato la fornitura libera x.com