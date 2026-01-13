Si introduce in farmacia di notte a Seriate i carabinieri lo trovano nascosto in un armadio

Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo trovato nascosto in un armadio di una farmacia di Seriate, dopo aver danneggiato una finestra per entrare. L'intervento ha permesso di fermare un tentativo di furto, evidenziando l'attenzione delle forze dell'ordine nella tutela dei negozi e delle attività commerciali locali.

IL TENTATO FURTO. È stato arrestato nella notte tra il 12 e il 13 gennaio dai carabinieri di Bergamo un uomo che si era introdotto all'interno di una farmacia a Seriate dopo averne danneggiato una finestra.

Seriate, si infila di notte dalla finestrella delle ricette per rubare in farmacia e si nasconde in un armadio: arrestato - Via Italia, anche i carabinieri hanno dovuto utilizzare lo stesso passaggio per entrare. bergamo.corriere.it

