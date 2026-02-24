Assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia | lo schema di decreto introduce premialità del 15% per il lavoro femminile

Il decreto approvato dalla commissione Lavoro dell’Assemblea regionale siciliana introduce una premialità del 15% per le assunzioni femminili a tempo indeterminato. La misura mira a favorire l’occupazione delle donne, anche grazie a un incentivo economico rivolto alle aziende. Questa novità riguarda tutte le imprese che assumono lavoratrici in modo stabile, con l’obiettivo di ridurre il divario di genere nel mercato del lavoro. La misura sarà valida per tutto il territorio siciliano.

Una premialità specifica per le assunzioni femminili è stata introdotta nello schema di decreto attuativo dell'articolo 1 della legge di Stabilità sugli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, approvato oggi dalla commissione Lavoro dell'Assemblea regionale siciliana. La misura prevede un contributo pari al 10% del costo complessivo del lavoro - comprensivo di retribuzione annua lorda, contributi, Tfr e Inail - che può salire al 15% in presenza di condizioni premiali. Tra queste, l'assunzione di donne costituisce uno degli elementi qualificanti per accedere all'aliquota maggiorata. «Ho insistito affinchè il sostegno all'occupazione femminile fosse inserito tra i criteri premiali - afferma Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati - perchè i dati sull'accesso e sulla permanenza delle donne nel mercato del lavoro siciliano restano preoccupanti.

Sicilia: 54 milioni per il “South Working”, incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e lavoro agile.La Sicilia investe 54 milioni di euro nel progetto “South Working”, con l’obiettivo di trattenere i giovani e rilanciare l’economia.

Lavoro a Roma, calano le assunzioni fino ad aprile: un posto su quattro è a tempo indeterminatoIl mercato del lavoro a Roma ha subito un calo delle assunzioni fino ad aprile, causato dalla riduzione delle opportunità offerte alle aziende.

