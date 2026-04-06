Il mercato della Juventus si concentra sul talento del Genoa, che sta affrontando una stagione con numeri rilevanti. Il dirigente bianconero ha messo nel mirino il giocatore, il cui rendimento sta attirando l'attenzione nel campionato di Serie A. La società torinese monitora da vicino le prestazioni dell’atleta, considerandolo un possibile futuro acquisto. La stagione del calciatore è sotto osservazione, mentre il mercato dei giovani continua a essere una priorità per la Juventus.

Mercato Milan, svolta in difesa: Allegri punta tutto sul difensore dell’Atalanta. Contatti avviati con Tare Bernardo Silva, il vice di Guardiola svela: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». E la Juve. Caicedo sbeffeggia la Roma sui social dopo il duro ko contro l’Inter: «Molto Malen Malen». Le parole dell’ex Lazio Inter Roma, spunta il retroscena di Dazn su Bastoni: ecco cosa è successo dopo il cambio e c’è lo zampino di Lautaro Martinez Alberto Costa chiarisce: «Non ho mai sputato al mio collega, chi mi conosce sa che sarei incapace di farlo». Le parole dell’ex Juve Pogba di nuovo a disposizione del Monaco! L’ex Juve convocato per il Marsiglia dopo l’assenza di quattro mesi Lucescu, peggiorano le sue condizioni: coma farmacologico indotto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Juventus, i bianconeri seguono da vicino il talento del Genoa: ecco come sta andando la sua stagione

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Mateta alla Juventus, come sta andando la sua stagione al Crystal Palace? Tutti i dettagli sull’annata del francesedi Redazione JuventusNews24Mateta alla Juventus, come sta andando la sua stagione al Crystal Palace? Vediamo insieme tutti i dettagli sull’annata del...

Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

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Juventus: David, Openda e Koopmeiners sul mercato. Quanto costano e quanto vuole incassare: obiettivo 80 milioniIl mercato in uscita dei bianconeri dovrà portare un tesoretto alle casse del club. msn.com

Sacrifichereste Bremer per finanziare il mercato, in caso di mancata qualificazione in Champions Chiara e Marco nel hanno parlato nel consueto live settimanale "Si o No". Recupera la puntata completa su YT! #SioNo #Bremer #juventusnews24 #calciomerc facebook