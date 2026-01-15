Mateta alla Juventus come sta andando la sua stagione al Crystal Palace? Tutti i dettagli sull’annata del francese

Mateta, attualmente in forza al Crystal Palace, sta affrontando con continuità la sua stagione in Premier League. Il calciatore francese ha contribuito con impegno alle prestazioni della squadra, mostrando crescita e adattamento nel campionato inglese. In questa analisi, analizzeremo i dettagli dell’annata di Mateta, valutandone rendimento, impatto e prospettive future.

Mateta alla Juventus, come sta andando la sua stagione al Crystal Palace? Vediamo insieme tutti i dettagli sull'annata del bomber francese. La Juventus continua a monitorare con estrema attenzione le opportunità offerte dal panorama internazionale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tra i profili emersi con maggiore forza nelle ultime ore c'è Jean-Philippe Mateta, per il quale il club bianconero ha mosso i primi passi concreti. La dirigenza ha infatti chiesto informazioni approfondite per il giocatore di proprietà del Crystal Palace, un segnale evidente di come il nome sia particolarmente gradito dalle parti della Continassa.

Calciomercato Juventus News/ Mingueza e Mateta le richieste di Spalletti (15 gennaio 2026) - I bianconeri sotto la guida di Luciano Spalletti stanno vivendo una vera e propria rinascita che li ha portati a tornare a dire la loro nella corsa per un posto tra le prime quattro e quindi per la ... ilsussidiario.net

Condò: "Mateta molto forte fisicamente e con una buona tecnica, mi ricorda Osimhen..." - Ospite di Sky Calciomercato l'Originale, Paolo Condò ha parlato di Mateta, attaccante del Crystal Palace accostato alla Juventus: "Stavo pensando alle caratteristiche ... tuttojuve.com

Gianluca #DiMarzio svela che la #Juventus ha avviato i contatti per Jean-Philippe #Mateta, scelto come erede di #Vlahovic. Il club inglese chiede 30-35 milioni per cedere l'attaccante a gennaio, cifre importanti su cui la dirigenza sta riflettendo. Luciano facebook

People: “Juventus interested in Mateta” Me: “We don’t need a 5th striker atm” People: “But he’s French” Me: x.com

