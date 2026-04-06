Mercato Inter Bastoni nel mirino del Barça! I nerazzurri preparano la metamorfosi | Pedullà racconta alcuni particolari

Il club spagnolo ha manifestato interesse per il difensore dell'Inter, che è stato inserito tra i obiettivi principali di mercato. Secondo fonti di mercato, si stanno discutendo le modalità di un possibile trasferimento e le trattative sono in corso. L’Inter, nel frattempo, sta valutando le opzioni per il futuro del giocatore e le eventuali offerte che potrebbero arrivare. Pedullà ha rivelato alcuni dettagli riguardo alle prossime mosse della società nerazzurra.

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