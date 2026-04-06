Mercato in centro lavori e restringimenti | attenzione alla viabilità in città

A Lecco, a partire da martedì 7 aprile, sono previste modifiche alla viabilità nel centro cittadino. Gli interventi riguardano lavori in corso e restringimenti di carreggiata che interesseranno alcune strade principali. Le autorità comunali hanno annunciato divieti di sosta e deviazioni temporanee per consentire lo svolgimento delle operazioni. La circolazione potrebbe risentire delle variazioni, invitando gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni sui percorsi alternativi.

Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana a Lecco. Ecco le opere e i divieti previsti da domani, martedì 7 aprile, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali. Innanzitutto l'allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 8 aprile. E poi ancora i lavori e le manutenzioni previsti nelle seguenti strade della città. Corso Matteotti, altezza civico 84, restringimento regolamentato da movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale dall’8 al 10 aprile. Corso San Michele del Carso, altezza civico 31, restringimento regolamentato da movieri per lavori di nuovo allaccio rete idrica il 9 aprile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Torino, lavori stradali in centro città: modifiche alla viabilità per un mese e mezzoA Torino da lunedì 9 marzo a venerdì 24 aprile verranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria su carreggiate e marciapiedi in alcune... Viabilità a Lecco: non solo mercato in centro, attenzione anche ai cantieriSono numerose le modifiche alla viabilità previste nella città di Lecco questa settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall'allestimento... Temi più discussi: Mercato delle Erbe: lavori completati entro giugno, in linea con il nuovo cronoprogramma; Più sei qualificato, più sei esposto: l’AI riscrive le regole del mercato del lavoro; Lavoro nero e sicurezza: 35mila euro di multe per cinque ambulanti del mercato di Treviso; Mercato delle Erbe Tutto pronto per luglio. Rieti, ex mercato coperto: lavori temporaneamente fermi. Via Cintia in ultimazioneRIETI - Fermata e prossima ripartenza per la riqualificazione dell’ex mercato coperto di via Potenziani, nel centro storico di Rieti. Avviati ad agosto i primi interventi di bonifica dei locali ... ilmessaggero.it Lavori all’ex mercato coperto, la fine del cantiere è un rebusIl Pd attacca: «Negli atti il Comune parla di interventi fino al prossimo novembre» Il sindaco: «Due mesi per il naviglio Sforzesco, poi il marciapiede e i ... laprovinciapavese.gelocal.it Martedì 7 aprile, dalle 10.30 alle 17.30, al Tartarugone di Piazza del Mercato facebook Il #Milan di Tare sta già pianificando un mercato estivo ambizioso. Per la difesa l'obiettivo principale è Mario #Gila, ma la Lazio chiede almeno 30 milioni di euro, mentre per l'attacco i rossoneri puntano Mateo #Retegui e Santiago #Castro del Bologna, valutat x.com