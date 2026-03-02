Viabilità a Lecco | non solo mercato in centro attenzione anche ai cantieri

A Lecco, questa settimana sono in programma diverse modifiche alla viabilità, oltre alle consuete variazioni legate all’allestimento del mercato nel centro cittadino, previsto per mercoledì 4 marzo. La presenza di cantieri e lavori in corso ha portato a nuove restrizioni e deviazioni che interesseranno vari punti della città. La situazione richiede attenzione da parte degli automobilisti e dei pedoni in queste giornate.

Sono numerose le modifiche alla viabilità previste nella città di Lecco questa settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall'allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 4 marzo.viale Turati, altezza civico 3, divieto di transito per posizionamento autogrù dalle 8 alle 17.