Mense ASL Caserta | sborsa 56mila euro per debiti e interessi

L’ASL di Caserta ha deciso di versare più di 56.000 euro per risolvere un contenzioso riguardante i pagamenti arretrati e gli interessi relativi al servizio mensa negli ospedali della zona. La cifra comprende sia i debiti accumulati che gli interessi maturati nel corso delle trattative legali. La decisione è stata presa per chiudere ufficialmente la vertenza riguardante i ritardi nei pagamenti.

L’ASL di Caserta sborserà oltre 56mila euro per chiudere un contenzioso legato ai ritardi nei pagamenti del servizio mensa ospedaliero. La decisione arriva dopo anni di inadempienze che hanno portato la società EP S.p.A. a rivolgersi alla giustizia. Il caso emerge da una determina dirigenziale che mette fine a una lunga serie di fatture saldate oltre i 60 giorni previsti dai contratti. Questo ritardo sistematico, protrattosi tra il 2015 e il 2023, ha generato un accumulo di interessi moratori a carico dell’ente pubblico. La cronistoria di un debito pluriennale. Tutto ha inizio il 1° ottobre 2015, data in cui entra in vigore l’accordo tra l’ASL Caserta e la EP S. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mense ASL Caserta: sborsa 56mila euro per debiti e interessi Comune, verso la rottamazione dei tributi: stop a interessi e mora per chi paga i debitiA stabilire le modalità di adesione alla cosiddetta "definizione agevolata" sarà un gruppo di lavoro ristretto formato da burocrati della Ragioneria,... Da domani al via le domande per la Rottamazione-quinquies: estinguere i debiti senza interessi e sanzioniÈ ufficiale: da domani, 21 gennaio 2026, i contribuenti italiani potranno presentare la domanda per aderire alla nuova Rottamazione-quinquies, la... ASL CASERTA. 8 anni di ritardi sui pagamenti per il servizio mensa: decreto ingiuntivo, ricorso al TAR e oltre 56mila euro da sborsareUna vicenda che si protrae ormai anni, fatta di fatture pagate in ritardo, interessi accumulati e contenziosi evitati solo all’ultimo momento ... casertace.net Asl To3 avvia controlli sulle mense aziendaliL’iniziativa della Asl per garantire la qualità e il rispetto dei contratti nonché interventi su aspetti nutrizionali. Predisposti poster informativi in tutte le mense aziendali per fornire ... quotidianosanita.it